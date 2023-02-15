Общество 15 февраля 2023, 12:08 Россия и Индия задумались о совместном производстве авиационных деталей

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Россия и Индия обсуждают возможность совместного производства деталей для гражданской авиации. Об этом АБН рассказал гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

В настоящее время в Индии проходит международная авиакосмическая выставка Aero India 2023. В ее рамках и состоялось обсуждение запуска совместного проекта. Причем речь идет не только о производстве, но и разработке системы продаж. Другими словами, о создании продукта под ключ.

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«Мы сегодня в целом с потенциальными партнерами обсуждаем не только вопрос, связанный с возможной промышленной кооперацией, но и другие формы сотрудничества: производство здесь компонентов или использование существующих компонентов для разных гражданских проектов», — сказал Андрей Богинский.

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