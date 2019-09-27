Россия и Германия создадут онлайн-базу для поиска пропавших во время Второй мировой

Российские и немецкие архивы договорились создать онлайн-базу советских военнопленных. Историки ожидают, что таким образом удастся установить судьбу 500 тысяч участников Второй мировой войны.

База будет создана в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные». Как стало известно газете «Коммерсант», в четверг в Берлине было подписано соглашение между Российским государственным военным архивом (РГВА) и Федеральным архивом Германии.

По данным Генштаба России, во время Второй мировой войны в плен попали 4,5 миллиона человек. По другим данным, эта цифра может доходить до шести миллионов. Участниками Великой Отечественной их признали только в 1995 году, что затруднило поиск и обработку архивной информации. Этот проект должен помочь с поиском пропавших.

Узники шахт. Как русский открыл памятник военнопленным в Германии Подробнее

Оцифровывать документы, а также создать поисковые базы должна российская компания ЭЛАР.

«В идеале наша цель — создать банк данных таким образом, чтобы при вводе данных „Иванов Иван Иванович, 1916 года рождения, из села Прохоровка“ сразу же возникал весь его жизненный путь, заканчивая, допустим, если он погиб в немецком лагере, названием этого лагеря, номером могилы и тем, где она находится», — объяснил историк, научный сотрудник ГИИМ Дмитрий Стратиевский.