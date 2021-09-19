Россия и Франция договорились создать рабочую группу по спору о шампанском

Россия и Франция договорились провести переговоры, чтобы урегулировать спор о шампанском. Планируется, что стороны создадут совместную группу, которая будет заниматься этим вопросом, сообщил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

По его словам, он вместе с замглавы Минсельхоза РФ Сергеем Левиным обсудили закон о шампанском и договорились работать над решением спора, сообщил Reuters.

«Мы достигли договоренности о методе работы, чтобы прояснить новый российский винный закон и найти решение ситуации, с которой сталкивается наше шампанское», — уточнил Денорманди в своем Twitter.

Закон о шампанском был принят в России в июле. Согласно документу, шампанским можно называть только российское вино, а продукция зарубежных производителей должна маркироваться как игристое вино. После этого производители из Франции временно приостанавливали экспорт в РФ. Позже Межпрофессиональный комитет вин Шампани объявил о том, что возобновляет поставки шампанского в Россию в сентябре.