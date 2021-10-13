Россия и Евросоюз обсудили взаимное признание вакцин от коронавируса

Представители России и Евросоюза провели встречу по вопросу обоюдного признания вакцин от коронавируса. По этой же тематике планируется проведение еще нескольких встреч, сообщил со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ ТАСС.

Встречи о взаимном признании сертификатов о вакцинации продолжатся в рамках консультаций. Они должны урегулировать основные параметры по признанию вакцинной документации.

«В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации», — рассказали в министерстве.

Прошедшая встреча состоялась в виртуальном режиме. Работа направлена на упрощение передвижения россиян по территории Евросоюза и граждан ЕС на территории России.

Ранее сообщалось о возможности взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса между Россией и США.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что признание иностранных вакцин должно проходить на основании научных данных, а не в зависимости от политической ситуации.