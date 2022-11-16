Общество 16 ноября 2022, 21:15 Россия и Белоруссия договорились о беспрепятственном судоходстве по внутренним водным путям Мишустин подписал проект соглашения между Россией и Белоруссией о внутреннем судоходстве Pxhere

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об одобрении проекта соглашения о беспрепятственном судоходстве по внутренним водам между Россией и Белоруссией. Документ опубликовали 16 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Суда под флагом государства стороны могут осуществлять судоходство: между портами, расположенными на внутренних водных путях государств одной стороны, и портами, расположенными на внутренних водных путях другой стороны», — сообщили в документе.

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Также беспрепятственное судоходство можно осуществлять в порты третьих стран и в обратном направлении. Премьер-министр России поручил Минтрансу переговорить с представителями Белоруссии и подписать соглашение.

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Страны тесно сотрудничают и в военной сфере. Накануне российское Минобороны сообщило, что мобилизованные проходят огневую и тактическую подготовку в Белоруссии. На территории республики военнослужащие осваивают вождение боевых машин, проходят полосу препятствий, изучают навыки тактической медицины и другие дисциплины и улучшают стрельбу из штатного оружия.