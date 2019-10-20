Он подчеркнул, что цены на нефть оказывают существенное влияние на российскую экономику, поскольку она связаны с ее добычей и переработкой. Согласно заявлению Силуанова, одна из главных задач российского государства - это избавление зависимости от мировых цен на энергоресурсы.

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«Вне зависимости от того, что произойдет с ценами (на нефть — прим. ред.), у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы — более 7% ВВП», — отметил министр.

Он сообщил, что даже если цены на нефть упадут до 20 долларов за баррель, Россия еще в течение трех лет сможет выполнять свои функции без какого-либо вреда для накоплений.

Силуанов особо отметил хорошее положение нефтяных котировок на текущий момент.