Россия эвакуировала всех своих дипломатов из Киева

Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.

По словам пресс-атташе российской дипмиссии Дениса Голенко, российские дипломаты уехали из посольства в Киеве, а также генеральных консульств в Одессе, Харькове, Львове. Голенко также уточнил, что в данный момент он уже находится на территории Российской Федерации.

Об эвакуации персонала посольства с Украины Министерство иностранных дел России заявило 22 февраля. Ведомство объяснило это решение желанием защитить жизни российских дипломатов и их безопасность. Как указали в российской дипмиссии, в адрес дипломатических сотрудников поступали угрозы физической расправы, а неизвестные поджигали их машины.

МИД России 12 февраля сообщил об оптимизации штата своих загранучреждений на Украине. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что это решение приняли на фоне опасений «возможных провокаций киевского режима или третьих стран».