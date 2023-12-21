Общество 21 декабря 2023, 17:12 Россия достигла целевых показателей по ключевым направлениям своего развития Путин: Россия почти по всем основным направлениям развития достигла целей РИА «Новости»

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России удалось достичь целевых показателей почти по всем и приоритетным, и наиболее важным направлениям своего развития. На это указал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы добились целевых показателей практически по всем направлениям, которые считаем <…> приоритетными и наиболее важными», — сказал он.

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Путин объяснил, что имеет в виду обеспечение как устойчивых темпов развития государства, так и повышение благосостояния его жителей.

Российский лидер отмечал, что России в процессе выполнения тех или иных целей открываются новые горизонты. По словам президента, свежим задачам нужно только радоваться. Он также обратил внимание, что людям важны реальные результаты работы чиновников всех уровней, а бумажные отчеты.