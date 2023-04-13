13 апреля 2023, 12:51
Россия должна защитить новые регионы от опасности — Песков
Песков указал на необходимость защитить новые регионы России от опасности
Восстановление территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик уже идет, но для России важнее защитить новые субъекты от опасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого процитировала «Мастерская новых медиа»
«Восстановление — это малая толика того, что Россия может сделать для новых территорий. Самое важное, что должна сделать страна, — оградить новые субъекты от опасности», — сказал он.
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Песков подчеркнул, что спецоперация на Украине продолжится до победного конца.
Пресс-секретарь российского лидера заявил, что уверен в положительном завершении специальной операции для России, несмотря на увеличение вовлеченности в конфликт со стороны НАТО.
Также Песков отметил, что российское общество консолидировалось вокруг фигуры президента Владимира Путина. По его словам, среди людей сейчас это самое главное настроение.
Дмитрий Песков
Россия
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