Общество 13 апреля 2023, 12:51 Россия должна защитить новые регионы от опасности — Песков Песков указал на необходимость защитить новые регионы России от опасности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Восстановление территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик уже идет, но для России важнее защитить новые субъекты от опасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого процитировала «Мастерская новых медиа»

«Восстановление — это малая толика того, что Россия может сделать для новых территорий. Самое важное, что должна сделать страна, — оградить новые субъекты от опасности», — сказал он.

Реклама

Песков подчеркнул, что спецоперация на Украине продолжится до победного конца.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что уверен в положительном завершении специальной операции для России, несмотря на увеличение вовлеченности в конфликт со стороны НАТО.

Также Песков отметил, что российское общество консолидировалось вокруг фигуры президента Владимира Путина. По его словам, среди людей сейчас это самое главное настроение.