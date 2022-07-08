Российские сельхозпроизводители должны обеспечить внутренний рынок всеми необходимыми базовыми продуктами на фоне нестабильности в области продовольствия. Об этом во время совещания с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Мы должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами, уделить внимание отрасли переработки», — заявил он.

Глава государства заявил, что в настоящий момент ситуация на мировых рынках продовольствия является напряженной.

«Думаю, не нужно повторять почему. Это результат ошибочных действий наших некоторых партнеров в сфере энергетики и макроэкономической политики, все отсюда вытекает», — добавил Путин.

Российский лидер напомнил, что также российскому аграрному сектору необходимом выполнить собственные обязательства перед традиционными партнерами.

«Они внимательно следят за тем, что происходит в нашем аграрном секторе и рассчитывают, что мы будем выполнять свои обязательства. У них есть для этого все предпосылки», — заключил Путин.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что деятельность Путина на посту президента положительно оценивают 77,8% жителей России.