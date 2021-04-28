Москва не оставит без ответа отключение России от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил глава департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских в комментарии РИА «Новости».

«Пусть попробуют», — сказал он.

Крутских отметил, что предположения о том, что отключение может произойти, высказывались и ранее. Однако до сих пор этого не произошло. По мнению дипломата, то, что такая акция не предпринимается, говорит о том, что на Западе понимают, что Россия за последние годы нарастила свою обороноспособность и не будет раздумывать над ответной реакцией.

«И не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует», — отметил он.

Угрозу отключения России от SWIFT ранее прокомментировал и глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр заявил, что в стране уже есть база для создания альтернативы этой системы. Речь идет о системе передачи финансовых сообщений Центробанка.

С очередным призывом отключить РФ от SWIFT ранее выступила фракция Европейская народная партия, являющаяся самой крупной в Европарламенте. В политической организации полагают, что такая санкция должна стать ответом на «недружественные» шаги Москвы в отношении Праги.

Представитель политической организации заявил, что это отключение должно стать ответом Москве на дипломатический конфликт с Чехией.