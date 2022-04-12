«Россия была, есть и будет великой космической державой». Рогозин поздравил страну с Днем космонавтики

Россия была, есть и будет великой космической державой, написал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Об этом он напомнил в поздравлении с Днем космонавтики.

«Коллеги, друзья, соратники! Дорогие соотечественники! С Днем космонавтики! Россия была, есть и будет великой космической державой!» — написал глава Роскосмоса в своем Telegram-канале.

До этого российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с МКС поздравили россиян с праздником. В своем поздравлении они отметили, что 61 год назад началась новая страница истории — история пилотируемых космических полетов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Гагарин. Корсаков отметил, что благодаря Гагарину мы первые, и его подвиг никогда не будет забыт.

В честь Дня космонавтики для жителей Подмосковья подготовили более тысячи мероприятий. В библиотеках региона пройдут конференции, игровые программы и мастер-классы.

День космонавтики отмечается в честь полета в космос первого человека — Юрия Гагарина. Свой полет на орбиту он совершил 12 апреля 1961 года.