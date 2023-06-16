Общество 16 июня 2023, 16:53 Россия больше всех пострадала в борьбе с нацизмом и не забудет это — Путин Путин: Россия должна бороться с бандеровцами, потому что больше всех пострадала от нацизма РИА «Новости»

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Россия больше всех пострадала от нацизма, поэтому важно бороться с бандеровцами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава государства попросил включить отрывок документального фильма о деятельности бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. На видео показали последствия их агрессии и рассказали о том, как украинские националисты расстреливали и сжигали заживо женщин и детей.

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«[Главарь украинских националистов Степан] Бандера и его подручные. Вот это те, кто сегодня является героем Украины», — указал Путин.

Он уточнил, что нынешние украинские власти защищают как самих бандеровцев, так и их идеологию. Российский лидер задался вопросом, как можно закрывать глаза на процветание неонацизма.

«Мы обязаны с этим бороться. Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, мы этого никогда не забудем», — высказался глава государства.

Также он заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского нельзя назвать правильным евреем. Он — позор этого народа, констатировал Путин.