Запад все последние годы финансировал распространение радикальных националистических идей на Украине. Но Россия усвоила этот урок и больше не допустит развития фашизма и нацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, помимо финансирования радикального национализма на Украине, западные страны активно продвигали мифотворчество, написал ТАСС.

«Для всех нас это должно стать поучительным уроком того, как за такое относительно непродолжительное время можно внедрить в общественную жизнь целого государства ядовитые идеи нацизма и фашизма», — отметила Захарова, выступая на российско-белорусском экспертно-медийном форуме «Союзное государство: экономическая интеграция — задачи развития».

Она отметила, что у многих жителей Украины благодаря усилиям Запада сформировалось болезненное благоговение перед символами, в основе которых лежат национализм, нацизм и фашизм.

«И это в стране, где практически в каждой семье еще не так давно повсеместно хранили память о поколениях, которые положили голову в борьбе с коричневой чумой. Этот урок мы обязательно усвоим и не позволим ему повториться», — заключила представитель МИД.