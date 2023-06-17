Общество 17 июня 2023, 20:19 Россия абсолютно легально вывозила детей с Украины — Путин Президент Путин: Россия легально вывозила детей с Украины Pxhere

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Российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта на Украине. Разлучать их с семьями никто не собирался. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами африканских государств, написал ТАСС.

«Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, — вот что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально», — сказал глава государства.

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Российский лидер подчеркнул, что руководители детских домов были законными представителями. Никто не был против воссоединения детей с их семьями, если родственники объявлялись.

Путин также заявил, что продовольственный кризис в мире вызван не СВО, а действиями Запада. Он напомнил, что США и другие европейские и западные страны занялись необоснованной и неоправданной эмиссией для решения собственных проблем. По мнению главы российского государства, поставки украинского зерна на мировые рынки не решат проблему голода.

Ранее Путин назвал задачу денацификации Украины — одной из ключевых для страны. Президент отметил, что Россия — наиболее пострадавшая сторона в борьбе с нацизмом.

Россия же готова начать конструктивный диалог со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости.