Общество 15 марта 2024, 17:01 России вернули тела 69 погибших военнослужащих Депутат Саралиев: Россия забрала 69 тел погибших военнослужащих

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Российская сторона забрала у Украины тела погибших военнослужащих. Информацию об этом РБК передал депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

«Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат», — уточнил Саралиев.

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Украина и Россия проводят обмен телами своих бойцов. Ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины заявлял, что Киеву вернули 100 тел солдат.

До этого стороны обменялись телами погибших 16 февраля. Тогда Россия вернула 61 тело военнослужащих, а Киев — 58.