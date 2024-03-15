15 марта 2024, 17:01
России вернули тела 69 погибших военнослужащих
Депутат Саралиев: Россия забрала 69 тел погибших военнослужащих
Российская сторона забрала у Украины тела погибших военнослужащих. Информацию об этом РБК передал депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
«Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат», — уточнил Саралиев.
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Украина и Россия проводят обмен телами своих бойцов. Ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины заявлял, что Киеву вернули 100 тел солдат.
До этого стороны обменялись телами погибших 16 февраля. Тогда Россия вернула 61 тело военнослужащих, а Киев — 58.
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