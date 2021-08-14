России спрогнозировали рекордные показатели добычи нефти к лету 2022 года

Россия может достигнуть рекордного уровня добычи нефти и газа в следующем году, а в 2023-м — выйти на пиковые показатели. Прогноз озвучила норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

Специалисты отметили, что недавнее решение ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи сырья даст России возможность постепенно оправиться от связанного с COVID-19 сокращения показателей.

Страна, показал проведенный Rystad Energy анализ, приближается к тому, чтобы установить в июле 2022 года новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц. Речь идет о 11,6 миллиона баррелей в сутки.

«После этого добыча в России дополнительно ускорится, и пиковый уровень в 12,2 миллионов баррелей в сутки будет достигнут к середине 2023 года», — отметили в компании.

За 2022 год Россия может добыть примерно 600 миллионов тонн нефти и газового конденсата. Пока пиковый показатель нефтедобычи приходится на 2019 год — 568 миллионов тонн.

В Rystad Energy считают, что основной рост добычи нефти произойдет из-за открытия российскими компаниями новых проектов. Возникнет необходимость осваивать новые месторождения. Для возобновления добычи там, где ее ранее остановили, нужны слишком большие средства и сложная работа.

Страны альянса ОПЕК+ с мая договорились о том, чтобы начать наращивать объемы добычи нефти. Планируется, что к сентябрю 2022 года им удастся восстановить уровни, которые в 2020 году пришлось значительно снизить.

Россия сейчас занимает второе место по уровню поставок нефти в США. По данным Bloomberg, больше всего нефти Соединенным Штатам поставляет Канада.