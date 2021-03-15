За прошедший год число безработных выросло в большинстве российских регионов, следует из расчетов данных Росстата. Лидерами по безработице стали республики Северного Кавказа, Тува и Алтай.

За период с ноября 2020 по январь 2021 года уровень безработицы составила в среднем по стране 5,9%, что на 1,3 процентных пункта выше, чем за аналогичный период годом ранее. Согласно рейтингу, подготовленному РИА «Новости», первое место по числу безработных с большим отрывом занимает Ингушетия. Там не работает каждый третий (31,6%) из числа трудоспособного населения.

Далее идут Чечня (20,6%), Тува (16,9%), Дагестан и Кабардино-Балкария (по 16,3%), республика Алтай (16,1%), Карачаево-Черкесия (15,3%) и Северная Осетия (14,9%).

В остальных регионах уровень безработицы не превышает 11%.

Всего в ноябре–январе, согласно данным Росстата, численность безработных, полученная по методике Международной организации труда, составила 4,46 миллиона человек.

Максимальное значение за период пандемии зафиксировали в августе 2020 года — 4,8 миллиона человек (6,4%). В январе 2021 года число безработных снизилось до 4,3 миллиона человек (5,8%).

Ниже всего уровень безработицы на Ямале (2,5%), в Ханты-Мансийском округе (3,2%), Петербурге и Татарстане (по 3,3%), Москве (3,4%), Чукотском округе (3,7%), Брянской области (3,9%).