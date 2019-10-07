России предсказали убыль населения до 2023 года

Естественная убыль населения России продолжится до 2023 года. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития.

«Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 года. В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения», — цитирует ТАСС прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы министерства.

Авторы прогноза обратили внимание на то, что демографические тенденции оказывают существенное влияние на экономику страны. Так, сейчас наблюдается устойчивая тенденция на старение населения. Еще одна важная тенденция — сокращение количества женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте — от 20 до 34 лет. На убыль влияет и сохранение высокого уровня смертности в экономически активном возрасте.

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В МЭР предположили, что до 2023 года численность населения будет увеличиваться только за счет миграционного прироста. Но с 2024 года ожидается естественное увеличение числа жителей. К 2024 году, по прогнозам министерства, численность может достигнуть 148,7 миллиона человек при нынешних 146,8 миллиона. Трудоспособное население вырастет с 82 миллионов человек до 85,3 миллиона.

Миграционный прирост в 2019 году, по расчетам МЭР, составит 295,3 тысячи человек, а к 2024 году вырастет до 500,4 тысячи. Привлекать намерены соотечественников, проживающих за рубежом, а также иностранцев высокой квалификации.