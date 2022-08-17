России предсказали рекордное снижение добычи газа

Впервые в своей истории Россия добудет меньше 400 миллиардов кубометров газа. С таким прогнозом на 2022 год выступили аналитики Центра развития энергетики, отчет опубликован на официальном сайте организации.

Главной причиной падения объема добычи аналитики считают падение экспорта.

«Впервые в своей истории „Газпром“ может не добыть 400 миллиардов кубометров за календарный год. Этот прогноз выглядит наиболее реалистичным, если продолжится тенденция сокращения экспорта», — говорится в сообщении центра.

Аналитики подчеркнули, что ситуация способна измениться из-за вероятной холодной зимы, однако европейские хранилища газа уже заполнены в преддверии отопительного сезона.

Среднесуточная добыча газа в июле по сравнению с июнем упала на 10,8%. Концерн «Газпром» произвел 24 миллиарда кубометров топлива, тогда как по итогам августа объем может упасть до 22 миллиардов кубометров. Этот прогноз отчасти связан с тем, что в этом месяце спрос на газ находится, как правило, на нижней точке.

Ранее власти ФРГ признали, что без поставок газа из России немецких запасов хватит только на 2,5 месяца.