России предсказали по 22 тысячи заражений за сутки на пике пандемии

Пик пандемии коронавируса в России сдвинется на месяц. Число заражений в этот момент будет достигать 22 тысяч в сутки. Об этом сказал инфекционист Евгений Тимаков.

Доктор объявил, что пик заболеваемости наступит в Москве уже через неделю. По стране же максимальные цифры будут через месяц. Тогда за сутки будут фиксировать 20–22 тысячи заболевших, рассказал Тимаков РИА «Новости».

Ранее Евгений Тимаков предупреждал об опасности работы в офисе при пандемии. По словам инфекциониста, всего одного больного достаточно, чтобы заразить 90% сотрудников. При отсутствии вентиляции, закрытых окнах и дверях практически все присутствующие рискуют заболеть. Они же заразят остальных при контактах в коридоре или столовой.

За последние сутки в России зафиксировали более 18 тысяч новых случаев COVID-19. Уже четвертый день подряд статистика показывает такие цифры. При этом за последние 24 часа от болезни скончались 238 человек. Всего летальных исходов за время пандемии зафиксировано 28 473.