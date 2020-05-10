России предрекли всплеск коронавируса

«Вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе», — сказал ученый.

Однако на отрицательную статистику могут повлиять сами россияне. С приходом теплых дней у людей меняется поведение, они устают сидеть дома. В связи с этим многие начинают нарушать режим самоизоляции.

«Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск», — пояснил Щелканов.

Режим самоизоляции в столице и Московской области действует до 31 мая включительно. Кроме того, в московском регионе действует пропускной режим. В некоторых субъектах РФ при выходе из дома необходимо надевать маски и медицинские перчатки. С 12 мая масочный режим начнет действовать в столице и Подмосковье.

Россия занимает пятое место по количеству зараженных в мире. Всего в стране выявлено 209 688 случаев коронавируса. Среди них 34 306 человек выздоровели, 1915 умерли.