01 февраля 2023, 01:01
России предрекли статус мирового лидера по выпуску органической продукции
Александр Двойных: для органической продукции в супермаркетах выделят отдельные полки
Россия может стать мировым лидером по выпуску органической продукции, поэтому отечественным производителям нужна защита от недобросовестных конкурентов. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
Органическая продукция имеет огромный потенциал, ведь все больше россиян следят за своим питанием. К тому же у России очень высокие шансы стать мировым лидером по ее выпуску благодаря значительным сельхозугодьям.
Реклама
«Такая продукция не может быть дешевой, поскольку себестоимость ее производства всегда выше, чем у обычной. Но и экспортные возможности серьезные: в Китае и в целом в Азии на нее колоссальный запрос», — отметил он.
В Госдуме находится законопроект, который объединяет понятия органической, биологической и экологической продукции. Его задача — защитить потребителей и уйти от недобросовестной конкуренции, поскольку сейчас ярлыки ЭКО и БИО приклеивают на любую продукцию.
«Мы обсуждаем возможность создания в супермаркетах отдельных полок с органической продукцией, чтобы человек не искал, где она находится», — сказал Двойных.
Он добавил, что в перспективе в России могут появиться субсидии или отдельная программа кредитования для производителей органики. Кроме того, такую продукцию планируется внести в ассортимент школьного питания.
Россия
Реклама
Реклама