Общество 01 февраля 2023, 01:01 России предрекли статус мирового лидера по выпуску органической продукции Александр Двойных: для органической продукции в супермаркетах выделят отдельные полки freepik

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Россия может стать мировым лидером по выпуску органической продукции, поэтому отечественным производителям нужна защита от недобросовестных конкурентов. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Органическая продукция имеет огромный потенциал, ведь все больше россиян следят за своим питанием. К тому же у России очень высокие шансы стать мировым лидером по ее выпуску благодаря значительным сельхозугодьям.

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«Такая продукция не может быть дешевой, поскольку себестоимость ее производства всегда выше, чем у обычной. Но и экспортные возможности серьезные: в Китае и в целом в Азии на нее колоссальный запрос», — отметил он.

В Госдуме находится законопроект, который объединяет понятия органической, биологической и экологической продукции. Его задача — защитить потребителей и уйти от недобросовестной конкуренции, поскольку сейчас ярлыки ЭКО и БИО приклеивают на любую продукцию.

«Мы обсуждаем возможность создания в супермаркетах отдельных полок с органической продукцией, чтобы человек не искал, где она находится», — сказал Двойных.

Он добавил, что в перспективе в России могут появиться субсидии или отдельная программа кредитования для производителей органики. Кроме того, такую продукцию планируется внести в ассортимент школьного питания.