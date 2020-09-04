России предрекли сокращение населения на 40 млн к 2100 году

По словам Мокдада, население России будет уменьшаться в течение 80 лет из-за падения коэффициента рождаемости.

«Поэтому у вас будет рождаться меньше людей. Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений», — заявил собеседник агентства.

Ученый добавил, что рождаемость зависит от уровня образования в той или иной стране. Во всем мире образованные женщины рожают детей поздно.

Этот прогноз составили без учета каких-либо экстремальных факторов: стихийных бедствий и войн. Не принимали во внимание и коронавирус, который повлияет на уровень рождаемости. Изменить ситуацию, которая намечается в России к 2100 году можно двумя способами: стимулировать семьи заводить больше детей и ослабить условия для миграции, чтобы восполнить популяционный пробел.

Согласно данным единого плана правительства по достижению национальных целей развития России, в 2020 году население РФ сократится на 158 тысяч человек. Сократившийся из-за пандемии миграционный поток не смог компенсировать в первом полугодии естественную убыль населения.