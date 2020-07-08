России предрекли самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия сейчас только вступает в самый тяжелый период кризиса, который вызвали пандемия коронавируса и падение цен на нефть. Так считает председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

По его словам, сложнее всего в этой ситуации придется малому и среднему бизнесу, пишет РИА «Новости».

«Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса», — сказал Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.

По его словам, компании малого и среднего сегмента начнут постепенно закрываться, а основные проблемы наступят к концу лета или осенью.

Дворкович также отметил, что специфика этого кризиса в первую очередь состоит в его глобальности. Он также назвал и вторую особенность текущего кризиса — это непредсказуемость времени окончания пандемии. Третья особенность заключается в том, что никто не осознает, в какой точке кризиса сейчас находится мир, считает Дворкович.

Накануне японский финансист высказал мнение, что российская экономика в условиях пандемии показала стабильность. По его мнению, эпидемия не стала большим ударом для России. Как считает финансист, России в этом помогла «закалка» после введения западных санкций.