России предрекли рекордное сокращение населения

Согласно документу, работа над которым еще не закончена, в 2018 году численность населения РФ снизилась на 99,7 тысячи человек, в 2019 году — на 32,1 тысячи. В этом году число жителей России сократится на 158 тысяч человек.

Сократившийся из-за закрытых во время пандемии коронавируса границ миграционный поток не смог компенсировать в первом полугодии естественную убыль российского населения.

По оценке правительства, ситуация улучшится в 2022 году. Через два года ожидается прирост населения на 8,3 тысячи человек. К 2030 году — на 126,6 тысячи человек.

Пандемия ударила и по благосостоянию россиян. Уровень бедности в 2020 году составит 13,3%. На докризисный уровень показатели вернутся в следующем году.

Согласно данным российского правительства, положительную динамику численности населения подкрепит миграционный поток, который с каждым годом после пандемии будет увеличиваться.