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    01 сентября 2020, 08:09

    России предрекли рекордное сокращение населения

    Андрей Иванов

    Численность населения России в 2020 году на фоне пандемии сократится на 158 тысяч человек. Это рекорд за последние 14 лет. Ситуация начнет улучшаться только с 2022 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на единый план правительства по достижению национальных целей развития России.
    России предрекли рекордное сокращение населения

    Согласно документу, работа над которым еще не закончена, в 2018 году численность населения РФ снизилась на 99,7 тысячи человек, в 2019 году — на 32,1 тысячи. В этом году число жителей России сократится на 158 тысяч человек.

    Сократившийся из-за закрытых во время пандемии коронавируса границ миграционный поток не смог компенсировать в первом полугодии естественную убыль российского населения.

    По оценке правительства, ситуация улучшится в 2022 году. Через два года ожидается прирост населения на 8,3 тысячи человек. К 2030 году — на 126,6 тысячи человек.

    Пандемия ударила и по благосостоянию россиян. Уровень бедности в 2020 году составит 13,3%. На докризисный уровень показатели вернутся в следующем году.

    Согласно данным российского правительства, положительную динамику численности населения подкрепит миграционный поток, который с каждым годом после пандемии будет увеличиваться.

    Новости SMI.FM