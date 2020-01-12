России предрекли подорожание черного хлеба

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки вырастут на 6,5-7% за год. Такой информацией поделился с агентством президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон. Вместе с тем, он отметил, что наибольшее влияние на стоимость хлеба окажет не недостаток зерна, а повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги.

Сбор ржи, по данным Росстата, в 2019 году составил 1,429 миллиона тонн и стал минимальным впервые с 1965 года. Из-за этого средняя цена ржи от производителей в ноябре 2019 года выросла на 43%, а цена закупки зерна переработчиками на 44%. Об этом рассказал руководитель управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Минсельхоза РФ Рудольф Булавин.

Эксперты успокоили, что резкий и существенный рост цен на черный хлеб сдержат рыночные механизмы. Ржаная мука сейчас дороже пшеничной. В декабре 2019 года рожь стоила около 14 тысяч рублей за тонну, а пшеница от 12 до 13 тысяч рублей за тонну.

Директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков успокоил россиян. Он пояснил, что рост составил не более 5−10% и вмешательства государства в сложившуюся ситуацию не потребуется.

«Сейчас ржаная мука стоит дороже пшеничной муки хорошего качества, поэтому, думаю, будет срабатывать эффект перемещения покупателей из одного продукта в другой», — привел его слова «Царьград». Эксперт пояснил, что это приведет к снижению спроса на черный хлеб.