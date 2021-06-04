России предрекли наплыв климатических мигрантов

Изменение климата во всем мире может послужить причиной, по которой в Россию хлынут мигранты. На территории других государств станет слишком жарко.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в беседе с РИА «Новости» на ПМЭФ назвала тему климатических мигрантов очень острой.

«Они могут появиться в России — это корректно», — подчеркнула она.

Страна, заметила Абрамченко, обладает высоким потенциалом для адаптации к климатическим изменениям благодаря большой территории. Однако люди все равно будут мигрировать, если климат станет более засушливым.

Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) составила прогноз, согласно которому в ряде регионов планеты станет намного жарче и могут начаться проблемы с водой. Из-за климатической миграции не исключено затопление прибрежных территорий.

Глава Главной геофизической лаборатории Владимир Катцов ранее высказал предположение, что в основном климатических мигрантов России следует ждать из Таджикистана и Узбекистана.

Ранее на полях ПМЭФ предложили упростить въезд в РФ трудовым мигрантам. Существующие ограничения сочли избыточными.