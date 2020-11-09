России предрекли «длинное плато» по коронавирусу

России спрогнозировали еще месяц роста подтвержденных за сутки случаев COVID-19. От соблюдений мер профилактики будет зависеть число заболевших.

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков указал в беседе с РИА «Новости», что в Москве ситуация понемногу стабилизируется. Однако рассчитывать на быстрое снижение не приходится.

«Плато будет длинным, снижения сразу не будет, оно возможно в январе», — подчеркнул специалист.

По мнению инфекциониста, количество заболевших COVID-19 в России будет увеличиваться «еще месяц». Соблюдение мер профилактики сыграет в этом решающую роль. При отказе от них прогнозы делать очень сложно. Тимаков допустил что пиковыми станут значения в 22 и более тысяч новых заболевших.

В России, по последним данным, выявили 1 796 132 коронавирусных больных (+21 798 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 1 335 141 заразившихся, скончались 30 793.

В Подмосковье усилили меры профилактики распространения COVID-19. С 11 ноября социальные карты жителей старше 65 лет заблокируют, а со следующей недели переведут на дистанционное образование студентов региональных колледжей.