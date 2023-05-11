Общество 11 мая 2023, 16:02 России предрекли большую приватизацию Замглавы Минфина Моисеев: большая приватизация должна состояться в России РИА «Новости»

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Большая приватизация пройдет в России, но для ее проведения нужно сформировать рынок с активным розничным внутренним инвестором. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев на Петербургском международном юридическом форуме, его процитировало РИА «Новости».

«Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать», — подчеркнул заместитель министра.

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По словам Моисеева, если запустить продажу сейчас, это напомнит ситуацию 1994 года с залоговыми аукционами. Замглавы Минфина отметил, что такого повторения никто не хочет, сообщил RT.

Замминистра напомнил, что вернуться к большой приватизации предлагал председатель правления ВТБ Андрей Костин в программной статье. Никто не возражает, но проблема в том, что для начала нужно выполнить поручения президента по формированию внутреннего инвестора, пояснил Моисеев.

Экономист Александр Зубец прокомментировал призыв Костина возобновить приватизацию для «возвращения денег в экономику». Он отметил, что в нынешних условиях нет необходимости в этом процессе и страна справится без приватизации.