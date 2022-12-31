Общество 31 декабря 2022, 09:54 России посоветовали не уповать на «условную» дружбу с другими странами Директор института РАН Бахтизин: России не стоит уповать на дружбу с другими странами

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Россия — богатейшая и мощная страна, которой не стоит слишком сильно уповать на дружбу с другими странами, ведь все они прежде всего преследуют собственные интересы. Таким мнением с РИА «Новости» поделился директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.

По его словам, вся эта дружба, «по сути, условна». В отношениях с государствами, как и в социуме, дружить любят с сильными, поэтому России прежде всего нужно развивать собственную силу «за счет внутренних возможностей и резервов», указал Бахтизин. Он напомнил, что в стране самые большие запасы пресной воды, огромные сельскохозяйственные угодья, лесные массивы.

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«При грамотном управлении всем этим мы можем быть совершенно независимыми. <…> Россия без существенных последствий рассталась с более чем 300 миллиардов долларов — имею в виду замороженные Западом резервы, — так о чем тут можно говорить», — подытожил директор института РАН.

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