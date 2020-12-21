В России началась масштабная прививочная кампания против коронавируса. В первые полгода 2021-го понадобятся 45 миллионов доз вакцин. Эти цифры привел заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Согласно оценкам министерства здравоохранения, это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года», — приводит ТАСС слова Медведева на совещании по производству и внедрения отечественных вакцин от коронавируса.

Он добавил, что в России уже произвели более 1,5 миллиона миллионов доз вакцины «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалей. Около 0,5 миллиона ввели в гражданский оборот. По его словам, центры распределения препаратов нуждаются в дополнительном оборудовании и на это необходимо обратить внимание.

До Нового года в оборот поступит около 25 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора». К лету 2021 года объем производства этого препарата составит 11 миллионов доз.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) оценили эффективность вакцины «Спутник V» против особо заразного штамма коронавируса, который выявили в Великобритании. Препарат будет эффективно защищать и от него.