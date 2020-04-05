России пока удалось сдержать взрывное распространение коронавируса

России пока удается сдерживать распространение коронавируса и не срываться во взрывной рост случаев. Держать ситуацию под контролем помогают принятые властями меры.

«Пока у нас это получается, нам удается не сорваться во взрывной рост, рост экспоненциальный», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Она добавила, что сейчас важно соблюдение режима самоизоляции гражданами. Ограничения помогут справиться с дальнейшим распространением инфекции.

«Каждый заболевший заражает еще трех человек, а они, в свою очередь, заражают дальше. И эта веерная цепочка должна быть остановлена. Как это сделать? Никак иначе, как разобщить людей — это тоже эпидемиологический термин», — отметила Попова.

По ее словам, именно такое разобщение людей сейчас и сдерживает ситуацию в России.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

По данным на 5 апреля, российские врачи помогают справиться с коронавирусом 5389 пациентам. Всего вылечились и выписались из больниц 355 человек. Зафиксировано 45 летальных случаев заражения.