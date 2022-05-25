«ВКонтакте» покажет эксклюзивные прямые трансляции гонок чемпионата России по ралли

«ВКонтакте» и официальный промоутер чемпионата России по ралли AutoSportMediaGroup стали партнерами. Соцсеть окажет информационную поддержку соревнованиям, а пользователи смогут увидеть эксклюзивные прямые трансляции гонок.

На платформе «VK Видео» будет доступен уникальный контент: лучшие моменты этапов, интервью с пилотами, разбор гонок от экспертов и многое другое. На всех автомобилях, участвующих в чемпионате, появится брендинг социальной сети, а на третьем этапе чемпионата России по ралли «Псков» даже появится спецучасток «ВКонтакте», рассказали в пресс-службе компании.

VK и AutoSportMediaGroup будут сотрудничать весь раллийный сезон в этом году, а это значит, что у пользователей будет возможность участвовать в конкурсах, викторинах и других активностях, выигрывать призы от соцсети и промоутера чемпионата. Календарь серии и все новости на эту тему будут появляться в официальной группе ASMG во «ВКонтакте».

«Видим большой потенциал развития автоспорта в стране, и мы рады привлечению новых сильных партнеров. Вокруг ралли уже сформировалось большое активное комьюнити фанатов, наша цель — поддержать чемпионат России, помочь турниру выйти на новый уровень и привлечь еще больше зрителей. У нас уже был успешный проект с командой „КамАЗ-мастер“, уверены, что партнерство с ASMG будет не менее эффективным для обеих сторон», — сказал директор по маркетингу и развитию новых инициатив соцсети Александр Володин.

По словам исполнительного директора AutoSportMediaGroup Артура Мурадяна, целевая аудитория ASMG и есть основные пользователи «ВКонтакте», которые еще до появления промоутера были лояльны к автоспорту, создавали тематические паблики и были всегда в курсе событий российского и мирового автоспорта.

«Мы надеемся, что доступ к широкой аудитории „ВКонтакте“ поможет нам повысить интерес к ралли среди массового зрителя, привлечь новых фанатов к посещению этапов, особенно с учетом снятия ковидных ограничений. А также сподвигнет молодых спортсменов попробовать свои силы в этой яркой и зрелищной дисциплине», — добавил он.

Ранее пользователи «ВКонтакте» могли ознакомиться с миром ралли благодаря совместному проекту с командой «КамАЗ-мастер». Пилоты публиковали видео в формате путевых заметок с ралли-рейда «Дакар» и общались с пользователями на прямых эфирах.

Развивается в соцсети и футбольное направление. Так, на «VK Видео» прошла трансляция канала «Матч ТВ» с заключительного тура РПЛ. А Геннадий Орлов ответил на вопросы подписчиков про концовку футбольного сезона в эфире «ВКонтакте» прямо из штаб-квартиры соцсети в Санкт-Петербурге.