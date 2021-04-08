Рейд в Федерацию еврейских общин России опровергли

Полицейского рейда в Федерации еврейских общин России не было. Глава департамента общественных связей организации Борух Горин в беседе с «360» опроверг ранее появившуюся информацию.

Горин подчеркнул, что правоохранители приезжали в благотворительный центр «Врата милосердия». Никакого отношения к Федерации он не имеет — просто расположен на территории одного комплекса зданий.

«В Федерации еврейских общин полиции не было. <…> Знаю об одном [задержанном] человеке. Были задержаны какие-то рабочие, которых, как я знаю, после проверки документов отпустили», — сказал собеседник «360».

Сведения о том, что задержанный имеет отношение к главному раввину России Берлу Лазару, Горин тоже подтверждать не стал.

«Это прихожанин синагоги, израильтянин, у него какие-то административные нарушения, его выдворяют из России», — пояснил он, добавив, что только этого мужчину и искала полиция.

Ранее стало известно об 11 задержанных в Федерации еврейских общин России мигрантах. Якобы все они оказались израильтянами и американцами.