По версии авторов инициативы, в России необходимо сформировать четкое понятие о патриотизме, закрепив его на бумаге. При этом в опубликованный документ предполагается внести народные правки, чтобы люди могли прийти к общему пониманию столь важного понятия.

Авторы из ФЗНЦ лишь обозначили общие постулаты любви к Родине. Так, по их мнению, патриотическая структура в России должна опираться на интересы государства и всех нардов, живущих на его территории. При этом россиянам необходимо сохранить единство, покончив с внутренними конфликтами и разногласиями.

Сегодня понятие «патриотизм» актуально, как никогда, утверждают авторы инициативы. Консолидация народов нашей страны необходима, чтобы противостоять мощной антироссийской политике, которая ведется по всему миру.

Стоит отметить, что по версии авторов манифеста основной ценностью России является народ. Он отличается стойкостью, неизменно объединяясь вокруг общей цели и плечом к плечу преодолевая любые трудности.