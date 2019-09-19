России не хватает рабочего персонала

С нехваткой рабочего персонала столкнулись большинство российских регионов. Особенная нужда — в сварщиках, слесарях, грузчиках и сборщиках: они вошли в топ-10 дефицитных профессий.

Тяга к физическому труду у россиян постепенно сходит на нет, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на проведенное рекрутинговой компанией исследование. Например, на 100 вакансий шлифовальщика приходятся всего три резюме. Ищут работодатели фасовщиков, швей и операторов станков.

Среди массовых профессий в РФ не хватает врачей, что особенно ощущается в 64 из 75 участвовавших в исследовании регионах. Сварщики и слесари вошли в тройку лидеров по нехватке рабочих специальностей, чье отсутствие заметили в 28 и 27 регионах соответственно.

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В Москве и Санкт-Петербурге ситуация складывается иная. Столицам требуются специалисты в сфере бизнеса и IT.

На одну вакансию на рынке труда приходится 5,6 резюме. Растет востребованность работников сферы искусств, где на одно место — 8,8 претендента. На одну вакансию в госслужбе — 8,7 резюме.

Эксперты отмечают, что с учетом снижения численности рабочей силы введение четырехдневной рабочей недели лишь обострит имеющийся дефицит. Влияние на это также могут оказать низкий уровень безработицы и слабый экономический рост.