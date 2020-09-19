Россияне набрали льготной ипотеки на 500 млрд рублей

Российские банки выдали более 500 миллиардов рублей льготных кредитов на жилье. Россияне оформили ипотеку под 6,5% 180,7 тысячи раз.

«Еженедельно банки предоставляют нам информацию, как у них идет [льготная] программа. По нашим подсчетам, сумма выданных ипотечных кредитов по программе превысила 500 миллиардов рублей. Россияне взяли уже 180,7 тысячи кредитов», — написал на своей странице в Instagram генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Он добавил, более 310 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки.

Ранее в пресс-службе «ДОМ.РФ» сообщили, что объем выдачи ипотеки жителям в России в августе увеличился на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На рекордный рост выданных кредитов на жилье оказала влияние программа льготной ипотеки. По ней россияне получили около 90% всех кредитов на первичном рынке недвижимости.

15 сентября Минфин России внес в правительство законопроект, который расширит государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей. Об этом пишет RT.