Общество 13 сентября 2023, 13:40 России есть что предложить. Путин — о совместных проектах с КНДР Путин заявил, что России есть что предложить КНДР в сфере сельского хозяйства РИА «Новости»

Читать 360tv в

Одной из тем переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном было развитие сельского хозяйства, сообщил президент России Владимир Путин в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1». Он отметил, что России есть что предложить партнерам в этом направлении.

Помимо сельского хозяйства, у стран есть и другие совместные интересные проекты, указал глава государства.

Реклама

«Если некоторые вещи вспомнить: это и транспортное сообщение, и логистика — имеется в виду и железная дорога, и автомобильная дорога. Имеется в виду возобновление работы морского порта», — перечислил Путин.

Говоря о порте, он отметил перспективы создания хорошего логистического треугольника, включающего сам порт, железную дорогу и автомобильную дорогу на Китай.

«Здесь можно в разы увеличить объемы перевозок, что очень важно в целом», — пояснил глава государства.

Президент также подчеркнул, что на переговорах с лидером КНДР состоялся откровенный обмен мнениями и по ситуации в регионе, а также двусторонним отношениям.

«И гуманитарную помощь оказываем стране, но, кроме гуманитарной помощи, есть возможность просто работать на равных, и здесь перспективы неплохие», — заключил Путин.