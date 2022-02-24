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    24 февраля 2022, 22:33

    Россельхознадзор выявил крупную партию роз с личинками из Латвии

    Артур Блянихов

    В крупной партии роз, которая следовала из Латвии в адрес петербургского предприятия, выявили опасного паразита. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

    По данным издания, страной происхождения цветов оказалась Кения. В ходе лабораторных исследований выяснилось, что обнаруженные живые имаго насекомых принадлежат западному цветочному (калифорнийскому) трипсу. Отмечается, что он является особо опасным карантинным объектом. В результате партия из одной тысячи роз будет уничтожена.