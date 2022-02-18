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    18 февраля 2022, 18:23

    Россельхознадзор уничтожил более 200 кг санкционного сыра на рынке Москвы

    Сотрудники Россельхознадзора раздавили более 200 кг санкционного сыра на рынке Москвы

    Анатолий Минкин

    Партию сыров из Европы обнаружили сотрудники Россельхознадзора на Новоясеневском рынке Москвы в рамках проведения контрольных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

    Общий вес санкционной продукции составил более 212 килограммов.

    Россельхознадзор уничтожил более 200 кг санкционного сыра на рынке Москвы | Изображение 1Источник фото: пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям

    В Россельхознадзоре напомнили, что ввоз европейских сыров в Россию запрещен в соответствии с указом президента «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях безопасности.

    Россельхознадзор уничтожил более 200 кг санкционного сыра на рынке Москвы | Изображение 2Источник фото: пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям

    Сыры у продавцов изъяли и раздавили прямо на территории рынка.