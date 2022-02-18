Россельхознадзор уничтожил более 200 кг санкционного сыра на рынке Москвы
Сотрудники Россельхознадзора раздавили более 200 кг санкционного сыра на рынке Москвы
Партию сыров из Европы обнаружили сотрудники Россельхознадзора на Новоясеневском рынке Москвы в рамках проведения контрольных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.
Общий вес санкционной продукции составил более 212 килограммов.
Источник фото: пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям
В Россельхознадзоре напомнили, что ввоз европейских сыров в Россию запрещен в соответствии с указом президента «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях безопасности.
Источник фото: пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям
Сыры у продавцов изъяли и раздавили прямо на территории рынка.