Россельхознадзор уничтожил более 200 кг санкционного сыра на рынке Москвы

Партию сыров из Европы обнаружили сотрудники Россельхознадзора на Новоясеневском рынке Москвы в рамках проведения контрольных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

Общий вес санкционной продукции составил более 212 килограммов.

Источник фото: пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям

В Россельхознадзоре напомнили, что ввоз европейских сыров в Россию запрещен в соответствии с указом президента «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях безопасности.

Источник фото: пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям

Сыры у продавцов изъяли и раздавили прямо на территории рынка.