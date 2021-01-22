Россельхознадзор разрешил поставки томатов нескольких компаний Азербайджана
С 25 января на территорию России разрешен ввоз томатов с шести предприятий Азербайджана и яблок от семи производителей. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
«Решение принято на основе анализа полученной от Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики информации о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что в декабре прошлого года Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз в РФ томатов 12 азербайджанских компаний.