Россельхознадзор разрешил поставки томатов нескольких компаний Азербайджана

«Решение принято на основе анализа полученной от Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики информации о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в декабре прошлого года Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз в РФ томатов 12 азербайджанских компаний.