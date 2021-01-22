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    22 января 2021, 20:51

    Россельхознадзор разрешил поставки томатов нескольких компаний Азербайджана

    Артур Блянихов

    С 25 января на территорию России разрешен ввоз томатов с шести предприятий Азербайджана и яблок от семи производителей. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

    «Решение принято на основе анализа полученной от Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики информации о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций», — уточнили в ведомстве.

    Отмечается, что в декабре прошлого года Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз в РФ томатов 12 азербайджанских компаний.