Россельхознадзор признал зависимость РФ от импорта яиц для вакцин

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия зависима от зарубежных поставок куриных яиц без патогенной микрофлоры. Они нужны для создания вакцин.

«Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное», - сообщил он в интервью РБК.

Данкверт подчеркнул, что для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры — это неправильно. Потому что этот вопрос можно назвать стратегическим.

Яйца без патогенной микрофлоры используют для создания не только вакцин от коронавируса, но и для других прививок, например, от гриппа. Данкверт объяснил, что куриные эмбрионы при помощи укола заражают определенным штаммом вируса, он размножается в полости с жидкостью в тупом конце яйца. Потом эту жидкость с вирусом откачивают вакуумом из эмбриона. Ученые выделяют из нее очищенный вирус и получают белок, который потом станет основой будущей вакцины. Однако глава ведомства напомнил, что с пищевыми яйцами в стране все хорошо.