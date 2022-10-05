Россельхознадзор признал несуществующими более 70 предприятий в Ростовской области | 360°

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Россельхознадзор признал несуществующими более 70 предприятий в Ростовской области

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Сотрудники Россельхознадзора Ростовской области в результате мониторинга выявили более 70 предприятий-призраков. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.

Также выяснилось, что четыре компании не погасили ни одного электронного ветеринарного сопроводительного документа на рыбу. Согласно закону, срок гашения составляет один день после приемки товара.

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В ведомстве добавили, что мониторинг предприятий, которые работают в сфере обращения продукции животного происхождения, ведется на постоянной основе.

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