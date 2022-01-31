Россельхознадзор пригрозил запретом импорта кормов для животных

Нарушения по составу в кормах для собак и кошек выявили специалисты Россельхознадзора в продукции четырех иностранных компаний. Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о производителях из Италии, Германии, Сербии и Франции.

В составе корма для собак с рыбой итальянского и сербского производства эксперты обнаружили курицу и пикшу, про которых не говорилось в данных на упаковке. Во французском корме для кошек не нашли достаточного количества индейки, которая должна составлять 13% от общего количества мяса.

В изготовленной Германии добавке к питанию сельскохозяйственных животных и птиц специалисты Россельхознадзора обнаружили превышение допустимого уровня радионуклидов.

Все данные российское ведомство передало в ветеринарные службы европейских стран. Специалисты предупредили, что теперь продукция от итальянских, сербских французских и германских производителей будет проходить усиленный лабораторный контроль. Если при проверке специалисты найдут новые нарушения, то поставки продукции компаний-нарушителей в Россию ограничат.