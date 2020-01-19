Россельхознадзор предупредил о вспышке пневмонии в Китае

Болезнь вызвана неизвестным штаммом коронавируса. Его выявили в начале года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Минимум да человека заболели в Таиланде и Японии. В Китае от неизвестного вируса погибли двое.

Россельхознадзор отмечает, что до настоящего момента источник заражения остается неизвестным. Существует риск, что его переносчиками являются животные.

«Известно, что все заболевшие посещали или работали на продовольственном рынке города Ухань, где осуществляется продажа морепродуктов, а также других животных, в том числе птиц, кроликов и змей», — пояснили в Россельхознадзоре.

Китайские медики считают, что пневмонию мог вызвать коронавирус того же типа, что и возбудители атипичной пневмонии (тяжелого острого респираторного синдрома, SARS) и верблюжьего гриппа (ближневосточного респираторного синдрома, MERS).