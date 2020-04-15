Россельхознадзор перехватил 120 тонн опасной рыбы в Челябинской области

В пресс-службе ведомства рассказали, что первый вагон с Дальнего Востока прибыл на станцию «Шершни» с 59,85 тонны свежемороженой сельди 7 апреля. Второй, в котором было 50 тонн минтая и камбалы, а также почти шесть тонн рыбного филе и фарша — 13 апреля.

Температура в толще продукции должна была быть -18 градусов. Вместо этого она составляла от -5 до -12 градусов.

Партию изъяли.