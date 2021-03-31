Россельхознадзор оценил эффективность вакцины от коронавируса для животных

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса для животных, созданная в России, эффективна более чем на 90%. Об этом заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков. Его комментарий «360» предоставили в пресс-службе ведомства.

«(Вакцина) прошла все этапы клинических исследований, предклинических исследований. Данные результаты говорят о том, что она соответствует всем нормам, готова к использованию и зарегистрирована. <…> Эффективность вакцины мы оцениваем в более 90%», — рассказал Савенков.

По его словам, предклинические испытания провели на хорьках. Только после этого специалисты стали пробовать препарат на восприимчивых животных — кошках, пушных зверях. Антитела сохраняются в организме животных до шести месяцев.

Представитель Россельхознадзора напомнил, что в данный момент в мире известны только случаи передачи коронавируса от человека к питомцам. В России подтверждено два таких эпизода. Ковидом заразились кошки. Обратного не установлено.

«Что касается массовой вакцинации, мы такой необходимости не видим в отношении домашних животных точно», — подчеркнул он.

Тем не менее вакцину от коронавируса для животных запустят в промышленное производство в ближайшее время. Специалисты продолжат совершенствовать свой препарат. Она намерены оперативно реагировать на новые вызовы. В частности, на новые мутации.

Вакцину разработали в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ). Это организация подведомственна Россельхознадзору.