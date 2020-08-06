Россельхознадзор отчитался об уничтоженной за 5 лет санкционке

Россия за последние пять лет уничтожила свыше 36 тысяч тонн санкционной продукции. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Только за семь месяцев 2020 года организация нашла и уничтожила 1,89 тысячи тонн запрещенной для ввоза еды. Среди нее оказались 1,87 тысячи тонн растительной и 23,7 тонны животноводческой продукции. Об этом со ссылкой на ведомство сообщила «Российская газета».

Представители Россельхознадзора рассказали, что чаще всего запрещенную растениеводческую продукцию провозили в Россию через страны-члены ЕАЭС «под видом товаров прикрытия (кофе, пиломатериалы, оборудование)».

Схемы поставок мяса или молочных продуктов организация смогла распознать благодаря созданию временных контрольных ветеринарных пунктов. Также санкционку пытались провезти на территорию РФ как ложный транзит, реэкспорт мяса и сыра неизвестного происхождения. К таким товарам прикладывали фальшивые ветеринарные сертификаты.

Президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ о запрете ввоза в РФ продуктов из стран Евросоюза, Австралии, США, Канады, Норвегии. Позже в этот список попали и другие государства. В частности, оттуда не разрешается экспортировать овощи, фрукты, мясо, рыбу. Всего с 2015 года Россельхознадзор уничтожил 36,17 тысячи тонн санкционной продукции.

Ранее Минфин предложил создать специальную комиссию по борьбе с санкционкой.