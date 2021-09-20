Россельхознадзор обнаружил вирусные заболевания у сербских персиков и слив

Россельхознадзор выявил вирусные заболевания у сербских персиков, нектарин и слив. Ведомство уже обратилось к поставщику, заявив о недопустимости поставок в Россию зараженной фруктовой продукции.

Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора.

«В ходе переговоров российское ведомство сообщило о своей обеспокоенности в связи с выявлением карантинного для ЕАЭС объекта — бурой монилиозной гнили (Monilinia fiucticola (Winter) Нопеу) — в персиках, нектаринах и сливах, ввозимых в РФ из Сербии», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что направили официальные уведомления в адрес управления по защите растений министерства сельского, лесного и водного хозяйства Сербии. В роде переговоров Россельхознадзор попросил страну выяснить причины заражения фруктов и принять меры, которые исправят ситуацию. При этом Сербия заявила, что направит коллегам из России все нужные документы, а также усилит контроль за такой продукцией.

Вирус, который нашли на фруктах — опасное карантинное заболевание плодовых культур. Бурая монилиозная гниль очень вредна: она быстро распространяется при повышенной влажности и нормальных температурах, поражая все наземные части растения.